Pasqua all’insegna dello shopping | Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® arrivano a Lido di Ostia Fiumicino e Velletri!

Se amate lodi qualità e le atmosfere uniche dei mercati all’aperto, segnatevi queste date: il week-end dinei dintorni di Roma l’attesissimo ritorno de “Glididei”! Un evento imperdibile per chi desidera scoprire il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda a prezzi convenienti.Dopo il grande successo della tappa romana all’EUR, le celebri “boutique a cielo aperto” torneranno con tre appuntamenti esclusivi:Sabato 19 aprile a, in Viale Oberdan e Via delle Mura.Domenica 20 aprile () aldi, in Piazza Sirio.Lunedì 21 aprile (Pasquetta) a, sul Lungomare della Salute.Un Mix Perfetto die Atmosfera UnicaPer tre giorni, le strade si trasformeranno in un autentico spettacolo di colori, profumi e prodotti di altissima qualità, con bancarelle ricche di abbigliamento griffato, pelletteria artigianale, cashmere pregiato, pellicceria, biancheria per la casa, bijoux raffinati e tessuti d’arte fiorentina.