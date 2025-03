Ilrestodelcarlino.it - Parte la caccia al ’Miglior barista’: "Tanto lavoro dietro a una tazzina"

La nostra iniziativa del ‘Migliordi Cesena, innership con Confesercenti e col sostegno di Estados Cafè, è appena cominciata. Sulle nostre pagine, da domani, ci sarà il tagliando per votare il barista preferito fino al 15 giugno. Daniele Versari, titolare della torrefazione Estados Cafè di Forlì, quando comincia la storia dell’azienda? "Estados Cafè nasce negli anni ’60. È un’azienda che ha sempre mantenuto un rapporto con il territorio, mettendo il cliente al centro, puntando sulle attività di commercio, ma anche sul sociale". Cosa ne pensa dell’iniziativa del ‘Miglior? "Una ragione per cui sosteniamo l’iniziativa è perché crediamo al tema della formazione dei baristi. È importante lavorare bene, per dare più valore al prodotto. Più bravo è il barista e meglio viene valutato il torrefattore".