Rompipallone.it - Parma, 45 milioni per il big: italiane già sbaragliate dai club europei

Leggi su Rompipallone.it

La valutazione della grande rivelazione di stagione è schizzata alle stelle: poche chance per i club italianiQuando un giocatore esplode all’improvviso, il mercato non resta mai a guardare. È quello che sta accadendo a uno dei protagonisti più sorprendenti di questa Serie A, un talento che ha saputo imporsi con personalità e prestazioni in costante crescita.Nonostante qualche errore di gioventù, il suo valore è aumentato a dismisura, tanto da attirare l’attenzione di diversi club europei, pronti a sfidarsi per assicurarselo già dalla prossima estate.Una crescita impressionanteSi tratta di Zion Suzuki, portiere del, che in pochi mesi è passato dall’essere un semi-sconosciuto arrivato dal campionato belga a uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Pagato circa 7,5dal Sint-Truiden nell’estate del 2024, oggi il suo cartellino ha subito una rivalutazione impressionante.