Lapresse.it - Papa: Santa Sede, situazione stazionaria, miglioramenti nella parola

Citta del Vaticano (Vaticano), 28 mar. (LaPresse) – “Ilcontinua la terapia farmacologica, la terapia motoria e respiratoria con, anche per quanto riguarda lacon lieviquotidiani. È stato diminuito l’ossigeno ad alti flussi che resta per una parte della notte, nel giorno usa i naselli. Ladal punto di vista medico”. Lo fa sapere la sala stampa dellain merito alle condizioni diFrancesco. “Mercoledì – fa sapere ancora la Sala Stampa – ilha fatto le analisi del sangue che sononorma. Non si registra nessuna visita particolare”. Inoltre il, sempre per quanto riguarda l’ossigenazione non ha usato la ventilazione meccanica.