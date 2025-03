Papa miglioramenti nell' uso della voce

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.48Francesco continua a seguire la terapia per curare i polmoni e le fisioterapie respiratorie e motorie, registrando quotidianamente lievi. L'uso di ossigeno ad alti flussi è stato ridotto e resta in parte soltanto di notte. L'erogazione diurna di ossigeno non è ad alti flussi, le analisi sono buone e così il suo umore, mentre migliora l'uso. La preghiera del Pontefice oggi è stata rivolta alle popolazioni colpite dal sisma in Birmania. Per l' Angelus di domani ha preparato un testo scritto.