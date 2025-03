Papa Francesco non ci sarà al Giubileo dei Sacerdoti | un messaggio al posto della presenza

Leggi su Funweek.it

Da oggi 28 marzo al 30 marzo si terrà ildeiistituiti come “MissionariMisericordia”, un evento di grande rilevanza nel calendario giubilare.non presenzierà alle celebrazioni ma si limiterà a inviare unscritto.Ildei MissionariMisericordia rappresenta il sesto grande appuntamento dell’Anno Santo, richiamandoda tutto il mondo. Missionari, accompagnatori e familiari arriveranno dai cinque continenti per prendere parte alle celebrazioni, che si svolgeranno principalmente presso la Basilica di Sant’AndreaValle, in corso Vittorio Emanuele II, nel cuore di Roma. Alle ore 16 di venerdì e alle ore 10 di domenica si terranno due celebrazioni.Nonostante la solennità dell’evento, il Santo Padre non potrà partecipare fisicamente, affidando invece le sue parole a unscritto che verrà diffuso ai presenti.