Papa Francesco, condizioni stazionarie. Lieve miglioramento nella ripresa della voce

continua la terapia farmacologica, la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva. Lo riferisce la sala stampaSanta Sede, che sottolinea "lievi miglioramenti" anche per il recupero. Nel complesso, ledel Pontefice risultano essere, con le analisi del sanguenorma.ha ancora bisogno di ossigeno, ma è stato diminuito quello ad alti flussi, che resta solo per partenotte. Per il resto è aiutato con una ossigenazione più ordinaria. È stato informato del sisma che ha colpito il Myanmar e sta pregando per le vittime e per la popolazione colpita.