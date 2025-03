Biccy.it - Paolo Fox, oroscopo di aprile 2025 segno per segno: tutte le previsioni

Leggi su Biccy.it

Ospite a Stasera C’è CattelanFox ha svelato l’primaverile sull’amore e la passione, con tanto di classifica e oggi è tornato con leper il mese che sta per arrivare. Il re degli astrologi italiani ha messo nero su bianco quello che potrebbe accadere adper i dodici segni zodiacali in amore, famiglia e lavoro. E proprio sul lavoro – secondoFox – potrebbero esserci delle noie per i Cancro, mentre delle belle novità per gli Ariete, i leone e gli Acquario.Questa volta come vi è andata? Nel dubbio.Fox, leper.Ariete, Toro, Gemelli.ArietePuoi tirare un sospiro di sollievo perché ad, soprattutto sul lavoro, arriverà uno sblocco. E la dissonanza di Marte si allontanerà. I commercianti dovranno decidere se continuare o vendere, mentre chi aspetta una chiamata non rimarrà deluso.