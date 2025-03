Ilfattoquotidiano.it - Paolo Del Debbio sbotta in trasmissione: “Non se ne fot** nulla nessuno di Luca Bottura. Massimo Giannini parla come fosse Letterman, il ‘retequattrismo’ non so cosa sia. Andate a fare in ****”

Continua a tenere banco nei talk di Rete 4 il caso Prodi-Orefici, a margine di un evento pubblico l’ex premier ha tirato i capelli alla giornalista di “Quarta Repubblica“.Delha affrontato il tema nella puntata di “Dritto e rovescio” del 27 marzo rivolgendosi alla telecamera per replicare ache sui social avevano messo nel mirino i programmi informativi del Biscione difendendo apertamente Prodi.“Volevo dire ache ha scritto ‘il retequattrismo’, lo dica a sua sorella. Non esiste il. Se vuol dire che è qualche non va bene, se lo tenga per sé, perché non se ne fottedi. Proprio zero, zero”, il commento durissimo di Del. L’autore qualche giorno fa su X si era così espresso: “Prodi ha fatto benissimo.