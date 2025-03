Tpi.it - Paolo Del Debbio sbotta in diretta tv contro Bottura e Giannini: “Ma andate a fare in c**o” | VIDEO

Deldurante la puntata di Dritto e rovescio e manda letteralmente a quel paese i colleghi Lucae Massimo, che avevano attaccato i programmi di Rete 4 difendendo Romano Prodi dopo la tirata di capelli da parte dell’ex premier alla giornalista Lavinia Orefici. “Volevo dire a Lucache ha scritto ‘il retequattrismo’, lo dica a sua sorella. Non esiste il ‘retequattrismo’. Se vuol dire che è qualcosa che non va bene, se lo tenga per sé, perché non se ne fotte nulla nessuno di Luca. Proprio zero, zero” ha dichiarato il conduttore.Il sempre pacato Delmanda “ain culo”. Questo è il livello. #drittoerovescio pic.twitter.com/KMw9apIFnB— Il Grande Flagello (@grandeflagello) March 28, 2025L’autore, infatti, aveva scritto su X: “Prodi ha fatto benissimo.