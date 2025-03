Oasport.it - Pallanuoto: nell’anticipo della ventiquattresima di Serie A1 la Florentia batte il Training Acadey Olympic Roma

Leggi su Oasport.it

Anticipo per lagiornataA1 di. Partita spettacolare a Firenze dove i padroni di casasi sono imposti per 14-12 sullaAcademy.Domani il resto degli incontri.RNACADEMY14-12RN: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco 1, C. Di Fulvio 2, T. De Mey 3, N. Hofmeijer, T. Turchini, G. Cardoni 1, S. Sordini 5, N. Benvenuti, G. Bini 1, D. Borghigiani 1, G. Gioia, U. Visciani. All. MinettiACADEMY: A. Giannotti, S. Ballarini 1, A. Vitale 2, T. Lo Re, S. Vidovic 4, Leporale, G. Cianchetti, B. Kadar, C. Mirarchi 2, M. De Robertis 2, A. Tartaro, F. Patti 1, T. Peluso, L. Cotugno. All. FiorilloArbitri: D. bianco e ColomboParziali: 2-3 6-4 4-2 2-3. Uscito per limite di falli Hofmeijer (F) nel quarto tempo.