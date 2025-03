Pallanuoto A1 - I biancorossi oggi a Bellariva in anticipo ore 1830 Rai Sport vogliono archiviare lo stop casalingo contro Ortigia Rari occasione Roma per rialzarsi dopo il ko

Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A1 - I biancorossi oggi a Bellariva in anticipo (ore 18,30 Rai Sport) vogliono archiviare lo stop casalingo contro Ortigia. Rari, occasione Roma per rialzarsi dopo il ko

la battuta d’arresto di due giorni fa con l’laNantes Florentia torna in vascaalle 18.30 (diretta su Rail’Olympicalla Nannini dinell’della terzultima della regular season. Sarà anche questa – insieme alla prossima, a Catania – una partita fondamentale nella corsa alla salvezza. La squadra biancorossa, infatti, è attualmente undicesima con 22 punti, a – 1 dal Genova Quinto, e a -2 dal Telimar Palermo che occupa la nona piazza: quella che garantirebbe la salvezza diretta. A quota 15, invece, c’è proprio l’Olympic che arriva a Firenzel’11-21 subito in casa ad opera del capolista Brescia. L’obiettivo delladi Luca Minetti, pertanto, non può essere che quello della vittoria perché anche nel caso in cui non dovesse chiudere il campionato al nono posto ha ancora buone possibilità di salvarsi attraverso i play out (al meglio di due partite su tre) cui accedono le squadre che si piazzeranno dalla decima alla tredicesima piazza e dai quali ne retrocederà una sola (per la quattordicesima, fanalino di coda, ci sarà invece la retrocessione diretta).