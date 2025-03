Anteprima24.it - Pallamano, Genea Lanzara: sfida decisiva a Faenza contro il Romagna

Tempo di lettura: 2 minutiUnache si prospetta quasiper il destino dellanel Campionato Nazionale di Serie A Silver. Il penultimo turno stagionale pone ai salernitani unaardua, poiché in trasferta,ilin quel di. Ambo le squadre sono appaiate a quota 17 punti in classifica, dunque entrambe nella lotta per evitare i playout e centrare la salvezza diretta. All’ andata i salernitani si imposero tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo col punteggio finale di 33-26. A disposizione del sodalizio presieduto da Domenico Sica anche l’ala destra Lorenzo Fragnito: il mancino ha già esordito nel match casalingo dello scorso sabato, andando anche a segno. “Quella di sabato sarà unaimportante per tutte e due le squadre – dichiara Pietro Russo della– dunque mi aspetto una gara molto combattuta, su un campo difficile, con l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio.