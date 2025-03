.com - Pallamano A2 Femminile / Publiesse Chiaravalle, la trasferta in casa del Mattroina per difendere la vetta della classifica

La squadra di Romero vuole restare in prima piazza perla qualificazione alle Final Six. Mamet: “Focalizzate solo su noi stesse”, 28 marzo 2025 – Nuovain terra siciliana per la. Dopo la splendida vittoria ottenuta contro la Tushe Prato, le biancoblu sono chiamate alasul campo dell’Edilspi. Cambio di location: si gioca al PalaTenda di Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna,sabato 29 marzo, alle ore 18.30, con diretta streaming visibile attraverso la pagina Facebooksocietà ospitante.Agustina Mamet parla così alla vigiliapartenza: “Sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato sabato scorso contro il Prato. La sconfittagara di andata pesò molto, perdere non piace a nessuno.