Sport.quotidiano.net - Palladino: ‘Fiorentina pronta per l'Atalanta. De Gea-Kean stanno bene qui’

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 28 marzo 2025 – A due giorni dal match contro l', Raffaeleè intervenuto in conferenza stampa dal Media Center del Viola Park per presentare la partita. La rosa è quasi tutta a disposizione. "Solo Colpani sta recuperando, poi abbiamo tutti i calciatori pronti e riposati".Chesi aspetta? "Affrontarli è sempre difficile e complicato, sappiamo la forza degli avversari e lo stile di gioco. Sarà uan sfida di duelli, di seconde palle. L'abbiamo preparata, con grande entusiasmo. I nazionali li ho trovati, ci sono tanti aspetti positivi. Affronto un grandissimo allenatore. Come ci sono i fenomeni fra i giocatori, ci sono fra gli allenatori e lui fa parte di questa categoria".I suoi giocatori sono tornati a parlare di Champions. Lei ci crede? "Credo nel lavoro, nella crescita.