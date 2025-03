Juventusnews24.com - Palladino esalta l’ex Juve Kean: «Ha ambizione e maturità, è il presente e futuro della Nazionale. I meriti vanno…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni dell’allenatoreFiorentina sull’attaccante italianoL’allenatoreFiorentinaha parlato in conferenza stampa per analizzare la crescita delMoise.PAROLE – «Credo che ivadano dati al ragazzo per tutto quello che ha fatto e per il percorso che si è costruito. Poi anche ai tifosi e ai compagni che lo hanno sostenuto tanto. Ha, può crescere ancora ed è ile il. Non deve mai perdere la sua forma fisica e ci lavoriamo tutti i giorni».Leggi suntusnews24.com