Palio di Siena il Drappellone sarà dipinto da Francesco De Grandi

Leggi su .com

(Adnkronos) – E' stata consegnata la seta per ildeldel 16 agosto 2025 all'artistaDe, incaricato dal Comune diper la creazione dell'opera che andrà ad arricchire il museo della Contrada vincitrice della Carriera dedicata alla Madonna Assunta. La Giunta Comunale di, lo scorso martedì 4 febbraio, ha approvato .L'articolodi, ildaDeproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a RomaSanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureatiA Pompei scoperto affresco con la guerra di TroiaVinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è bloccata’Vinitaly, Lungarotti: “museo del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo”