Bubinoblog - PALINSESTI 6-12 APRILE 2025: BEN TRE DEBUTTI SU CANALE 5, TORNA ULISSE SU RAI1

Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 6 al 12D: Costanza (3/4) 1°TvL:: Il Piacere della ScopertaM: Morgane: Detective Geniale 4 (4/4) 1°TvM: film da definireG: Che Dio Ci Aiuti 8 (6/10) 1°TvV: The Voice Senior (8/8)S: Ne Vedremo Delle Belle (4/5)5D: Lo Show dei Record (6/10)L: The Couple: Una Vittoria per Due (1/6) newM: Il Turco (1/2) newM: Tutto Quello Che Ho (1/4) newG: Amore + Iva RV: Tradimento 1°TvS: Amici di Maria De Filippi (4/9)Altre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneRai2D: N.C.I.S. + N.C.I.S. Origins 1°TvL: Obbligo o Verità? (3/5)M: Stasera Tutto è Possibile (10/10)M: Mare Fuori 5 (3/6) 1°TvG: Blue Bloods 1°TvV: film da dedfinireS: F.B.I. + F.B.I. International 1°TvItalia 1D: Le Iene Presentano: Inside (2/7)L: Spider-ManM: Le IeneM:G:V:S: Madagascar 4 1°TvAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniDal 06/04, ore 19:30 – FBI: Most WantedRai3D: Presadiretta (5/8)L: Lo Stato delle CoseM: Un Giorno in PreturaM: Chi l’ha Visto?G: Splendida CorniceV: NewsRoomS: PetrolioRete 4D: Zona BiancaL: Quarta RepubblicaM: E’ Sempre CartabiancaM: Fuori dal CoroG: Dritto e RovescioV: Quarto GradoS: Don Camillo Monsignore.