PalermoC Appello assolve Pino Maniaci

21.17 La corte d'di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, ha assolto il giornalistadall'accusa di estorsione e l'ha condannato a un anno e 5 mesi per aver diffamato il giornalista Michele Giuliano, l'artista Gaetano Porcasi e l'operatore tv Nunzio Quatrosi.,assistito dagli avvocati Bartolo Parrino e Antonio Ingroia,era accusato di aver fatto campagne stampa contro alcuni amministratori di Partinico e Borgetto per poi costringerli a pagare in cambio di interviste riparatorie.