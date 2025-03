Puntomagazine.it - Pago Vallo di Lauro: i Carabinieri denunciano un imprenditore

di: l’uomo avrebbe svolto la sua attività senza avere le necessarie autorizzazioni ambientaliIdel Nucleo Forestale di Marzano di Nola, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di attività di controllo e repressione dei reati ambientali nel settore meccatronico, denunciavano un60enne del posto, ritenuto responsabile di esercitare la propria attività commerciale in assenza di autorizzazione e di gestire illecitamente i rifiuti prodotti dall’attività meccatronica.In particolare, iaccertavano che il soggetto, titolare di un opificio, sito nel comune di, esercitava l’attività in assenza dell’obbligatoria autorizzazione ambientale, nonché dell’autorizzazione alla gestione delle acque di prima pioggia.