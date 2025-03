Juventusnews24.com - Pagnucco Juve, il capitano della Primavera firma fino al 2028: futuro in bianconero per il terzino. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di Nicolò Corradino, ilalsul rinnovo delIlFilippoha rinnovato il suo contratto con i bianconerial. Secondo quanto appreso dantusnews24, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare la prossima settimana. Una conferma di come i bianconeri credano molto nelche è stato convocato in questa stagione anche in Prima Squadra: undi spinta, cresciuto molto con Magnanelli e sempre più leader dell’Under 20 bianconera.L’IDENTIKIT DI FILIPPOLeggi suntusnews24.com