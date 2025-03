Lanazione.it - Paese in lutto. La scomparsa di Guido Mochi

Nella tarda serata di mercoledì, all’età di 89 anni, si è spento nella sua abitazione di Casenuove di Masiano, persona particolarmente conosciuta nel mondo politico e sociale in special modo a Bonelle dove ha passato gran parte del proprio tempo. "E’ stato un uomo straordinario – fanno sapere dal Comitato di quartiere delche gli ha dedicato un bel ricordo – attivista, dirigente, volontario. La sua generosità lo ha portato a essere sempre impegnato in prima persona nelle attività della locale Casa del Popolo, nel Pci, nell’Anpi e nell’Associazione Civile di Bonelle. Non era solo un attivista, ma un uomo di principi, sempre pronto a offrire il suo sostegno morale e a lottare per la giustizia sociale. Ci mancheranno la sua calma riflessiva mai banale, i suoi consigli saggi, il suo inarrestabile entusiasmo, il suo sorriso sincero.