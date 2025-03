Juventusnews24.com - Padovan va controcorrente e azzarda un paragone illustre: «Per me rimane anche l’anno prossimo. Io vedo questo grande allenatore in lui»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, crede molto in Igor Tudor: a sua detta, può restare alla Juveper la prossima stagione per emulare quelle ormeIn un’intervista rilasciata a News.Superscommesse.it, Giancarloha espresso parere positivo per l’approdo di Igor Tudor alla Juve. Ecco le sue parole.PAROLE – «Tudor è un ottimoche ha fatto bene alla Lazio, al Verona (che ha fatto giocare alla) e al Marsiglia. Vado, ma per me rimarrà. Certo, non sarà facile, deve raggiungere la Champions e può non bastare perché la Juventus può sciogliere unilateralmente, comunque, il suo contratto. Ioin Tudor un nuovo Lippi. Non gli manca di certo l’entusiasmo: ricordo che per allenare la Juve, da secondo di Pirlo, rinunciò a 100mila euro dall’Hajduk Spalato e, per allenarla ora, si è messo subito in macchina per 10 ore, per arrivare sempre da Spalato».