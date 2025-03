Internews24.com - Padovan frena gli entusiasmi: «Inter? Sento parlare di triplete ma non so su quali basi! Il Napoli sarebbe già dovuto essere in testa»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl noto giornalista Giancarloè scettico sulla possibilità dell’di vincere ilquest’anno: le sue parolevistato da Superscommese, il giornalista Giancarloglidell’ambiente, manifestando i suoi dubbi sulla fattibilità di unvinto dai nerazzurri in questa stagione. Questa la sua analisi sullo scudetto e sulle squadre italiane ancora in corsa per la Champions League, Europa League e Conference League.ILHA ANCORA CHANCE DI SCUDETTO? – «Sì, purché cambi ritmo e atteggiamento. La squadra, con 8 punti nelle ultime 7 partite, è apparsa stanca e prevedibile ma ora, a parte le prossime 2 (contro Milan e Bologna), ha un buon calendario. Già oggi ilprimo in classifica, non avendo le coppe.