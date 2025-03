Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, il sondaggio Demopolis gela la sinistra: ecco tutte le cifre

Come andrebbero le elezioni politiche se si votasse oggi? Paolo Pagliaro, nel suo consueto punto su, il talk di La7 che ne anticipa la prima serata e approfondisce con Lilli Gruber e i suoi ospiti i temi dell'agenda politica, fornisce un quadro dei sondaggi sul campione di elettori svolto dall'agenzia. Questa la sua analisi: “È la fotografia di una situazione politica bloccata l'esito dell'ultimodi. Se si votasse oggi, Fratelli d'Italia otterrebbe il 29,5% mantenendo un vantaggio di oltre sei punti sul Pd, fermo al 23,2%. Lieve ripresa per il Movimento 5 Stelle, all'11,4%, mentre tornano appaiati al 9% Forza Italia e Lega i cui leader, i vice-premier Tajani e Salvini, da settimane sono in competizione all'interno della coalizione di governo. Alleanza Verdi eottiene il 6,4%, più distanti Azione al 2,6% e Italia Viva al 2,3”.