Ostia Gualtieri | Con i bandi andiamo avanti con la massima fiducia

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 28 marzo- Suidi“noicon la, determinazione, sulla strada della legalità, della trasparenza. Il mare di Roma merita questa miglior qualità e merita delle procedure legali e trasparenti di assegnazione“. Così il sindaco di Roma Robertoieri sera a margine dell’inaugurazione della nuova piazza San Giovanni.“Per molto tempoha avuto tanti problemi: proprio per questo siamo impegnatissimi, come amministrazione, per un lavoro di riqualificazione, di presenza, di tante opere di riqualificazione e anche di presenza culturale e sociale: ci sono tante iniziative sociali per gli fragili, con i fondi europei, mentre con la Regione rifaremo il lungomare. Poi, in parallelo, c’è l’azione molto importante a tutela della legalità da parte della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale, della magistratura che deve proseguire in modo davvero duro e determinato.