Osasuna ricorso contro il Barcellona | Iñigo Martinez non poteva giocare Spunta una norma Fifa

Dopo il caso Dani Olmo, che sta giocando grazie a una misura cautelare d’urgenza nonostante formalmente non sia un tesserato del, nuove polemiche si abbattono sui blaugrana. Venerdì sera gli uomini di Flick hanno battuto l’3-0 nella 27esima giornata di Liga. Ma gli ospiti, tramite un comunicato ufficiale, ha informato che presenterannoa causa della presenza in campo del difensore dei padroni di casa. Secondo loro, non avrebbe potuto.La partita si sarebbe dovuta svolgere lo scorso 8 marzo, ma è stata rinviata al 27 a causa della morte improvvisa di uno dei medici del club blaugrana. Considerati gli impegni in Champions League e in Copa del Rey del, il match è stato fissato a soli 2 giorni di distanza dall’ultimo impegno delle Nazionali.