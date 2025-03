Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni astrologiche del weekend 29-30 marzo 2025

Leggi su Ultimora.news

Fox rivela l'del fine settimana 29-30, concentrandosi su amore e salute. Questoè caratterizzato dalla Luna in Ariete. Approfondiamo lesegno per segno.Fox 29-30: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: massima sincerità nei rapporti, anche quelli sociali. Se dovete chiarire qualcosa con il partner, domenica sera sarà il momento migliore per farlo. Lavoro: fino a fine mese dovreste stare attenti con il denaro. La pressione c'è, nonostante domenica la Luna sarà nel vostro segno. Toro - Amore: in questi due giorni, l'amore risulta problematico. Lavoro: è un fine settimana in cui recuperate interesse verso il lavoro e lo studio. La stanchezza si farà sentire, ma guai ad adagiarsi sugli allori! Bene le faccende pratiche e gli affari.