Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di sabato 29 marzo 2025

Leggi su Ultimora.news

Secondo l'diFox del 29, questo sarà una dir poco speciale con il verificarsi dell'eclissi solare e la Luna Nuova in Ariete. Vediamo leastrologiche diFox di29, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.29Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'del giorno dice che è il momento di essere sincero, soprattutto con te stesso, ma anche con chi ti circonda. La prudenza in ambito finanziario è fondamentale: evita spese superflue e pianifica con attenzione le tue risorse fino alla fine del mese. Toro - Ritroverai motivazione nello studio e nel lavoro, con nuove energie per portare avanti i tuoi progetti. In amore, però, potresti incontrare qualche difficoltà: cerca di essere paziente e di comunicare con chiarezza per evitare incomprensioni.