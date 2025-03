Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 28 marzo: giornata fortunata per il Toro, bene i progetti futuri per il Sagittario

Ecco l’diFox per venerdì 282025! Siamo ormai giunti alla fine della settimana e le energie astrali si preparano a un nuovo ciclo.la Luna si sposta nel segno del, portando una ventata di stabilità e pragmatismo, utile per mettere ordine nelle questioni rimaste in sospeso. Mercurio favorisce il dialogo, mentre Venere rende le relazioni più intense e appassionate. È unain cui il destino potrebbe riservare qualche sorpresa, soprattutto per chi è pronto a mettersi in gioco. Alcuni segni si sentiranno particolarmente ispirati e determinati, mentre altri dovranno gestire imprevisti e situazioni da risolvere con calma. Scopriamo insieme cosa riservano le stelle.diFox, per venerdì 282025, segno per segnoArieteLaparte con grande energia, ma attenzione a non prendere decisioni affrettate.