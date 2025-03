Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox del 29 Marzo 2025: Cancro introspettivo

L’diFox per oggi,29ArieteIl novilunio porta novità e opportunità da cogliere al volo. Siate audaci e non temete di sbagliare. Date priorità alle relazioni interpersonali; i single potrebbero fare nuove conoscenze, mentre le coppie giovani vivranno momenti di autentica passione.ToroÈ il momento di accettare cambiamenti nel lavoro che in passato avreste evitato. State ritrovando equilibrio interiore e nuove consapevolezze. Anche se non amate i cambiamenti, sappiate che possono portare nuovi stimoli. In amore, migliorate la comunicazione e parlate con sincerità.GemelliLa Luna contraria ha causato blocchi o ritardi, rendendovi nervosi. Giove nel segno vi invita a esplorare nuovi percorsi e a ripartire con slancio. Sfruttate la creatività per avviare nuovi progetti.