Lanazione.it - Ornano e il suo "Maschio Caucasico Irrisolto" al Verdi di Montecatini Terme

Leggi su Lanazione.it

(Pistoia), 28 marzo 2025 – Il debutto montecatinese. Per la prima volta sul palcoscenico del Teatrodi, Antonio. Il cinquantaduenne comico ligure, nato alla Spezia ma trasferitosi giovanissimo a Genova, porterà domani sera, a partire dalle 21, il suo spettacolo “”. Volto noto della tivù, è a teatro con un monologo esilarante, da seguire tutto d’un fiato. Reduce da qualche “acciacco”, non possiamo che chiederle subito: come sta? “Pazzesco: mai stato così bene come ora. Grazie a Dio, nella sfortuna, mi è andata bene: paradossalmente il malore, che mi ha colto sul palco, non aveva nulla a che vedere con quello che è stato riscontrato. Avrei voluto fare la rockstar, ora mi sarà negato dal regime di vita”. Amante di Benigni e Migone, dotato di eccellente mimica, riveste il ruolo di Socialman a “Striscia la notizia”, lo storico programma di Canale 5.