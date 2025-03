Sport.quotidiano.net - Orgoglio Brescia: vittoria in casa del lanciato Spezia

Unrinfrancato e sempre concentrato trasforma la trasferta “quasi impossibile” indelloin un passo in avanti più che prezioso verso la salvezza. Un gol in avvio di Borrelli regala alle Rondinelle la sospiratache mancava dallo scorso 2 febbraio e spegne la voglia di vincere dei bianconeri che pure premono con volontà sino al termine alla vana ricerca di ribaltare il risultato. Dal “Picco” la squadra di Maran rientra non solo con il prezioso bottino di tre punti, ma pure con la ritrovata fiducia offerta dalla prova attenta, compatta esa messa in mostra contro un avversario di indubbia caratura come gli spezzini. Una identità recuperata che consente ai biancazzurri di tornare a guardare avanti con la necessaria convinzione per raggiungere il traguardo della salvezza che, dopo l’anticipo in Liguria, appare molto più alla portata per Bisoli e compagni.