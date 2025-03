Notizie.com - Ora legale, una giusta alimentazione contro il jet-lag: cosa mangiare per sentirsi meno stanchi

Ora: unapuò ridurre il peso del jet-lag.e come affrontare al meglio il cambiamento che arriverà tra sabato 29 e domenica 30 marzo alle 3 di notte.Ora: quando si spostano le lancette,dopo averlo fatto? I consigli dei medici (Notizie.com)Molto spesso ci si sofferma sull’oraponendosi le domande che vi abbiamo elencato, ma in pochi si chiedono invecesubito dopo aver spostato le lancette. Ribadendo che le muoveremo un’ora avanti, dormendo dunque di, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, vogliamo spiegarvi come anche l’sarà determinante in questo contesto.Secondo l’allergologo Mauro Minelli, il cambio dell’ora è “come un jet-lag, ma lo vivremo tutti. Avviene una specie di “sindrome da fuso orario” come quando si raggiunge un paese con un fuso diverso da quello di partenza – come ha dichiarato all’Adnkronos – Questo fa sì che alcune funzioni del corpo non si adattino tempestivamente al cambiamento e si instaurino disagi di vario genere”.