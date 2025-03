Lapresse.it - Ora legale e disturbi del sonno: cosa dicono i medici

Torna l’oranella notte tra il 29 e il 30 marzo 2025. Le lancette andranno spostate in avanti di un’ora per avere più ore di luce e risparmiare sui consumi elettrici: si dormirà quindi di meno e ciò potrebbe portare a un incremento deidel. A mettere in guardia da questi possibili disagi sono idella Fnomceo, Federazione degli ordinichirurghi e odontoiatri. Ora, lancette avanti o indietro?Quando l’oratorna a essere solare bisogna spostare indietro di un’ora l’orologio e si dorme un’ora in più. Quando, invece, si passa dall’ora solare a quella– generalmente sempre a fine marzo – l’ora si sposta in avanti, perdendone una di.Uno studio dimostra come le persone dormano significativamente di più nel breve periodo quando guadagnano un’ora in più di notte dopo il “ritorno all’ora solare”, quindi in un fine settimana di ottobre.