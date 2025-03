Notizieaudaci.it - Ora legale 2025, quando entra in vigore e cosa cambia

Leggi su Notizieaudaci.it

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo lancette avanti di un’oraLa notte tra sabato 29 e domenica 30 marzosegna il ritorno dell’ora. Alle 2:00 di notte le lancette dovranno essere spostate avanti di un’ora, quindi direttamente alle 3:00. Questo significa che dormiremo un’ora in meno, ma in compenso le giornate si allungheranno, permettendo di sfruttare al meglio la luce naturale. L’ora solare tornerà poi il 26 ottobre.Perché esiste l’ora?L’oraè una convenzione adottata per sfruttare al massimo la luce del sole durante il periodo estivo e ridurre il consumo energetico. Introdotta in Italia nel 1916, è stata applicata in modo discontinuo fino al 1965, per poi diventare definitiva con il sistema attuale. Lo scopo principale è risparmiare energia elettrica e favorire abitudini più sostenibili.