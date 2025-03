Quifinanza.it - Ora legale 2025, i guadagni previsti: quanto ci fa risparmiare

Arriva il giorno nell’anno in cui si dormirà un’ora in meno. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo scatta l’orae le lancette si spostano dalle 2 alle 3, così da abbandonare l’ora solare e allungare le giornate sfruttando appieno la luce del sole dei mesi primaverili ed estivi, fino al prossimo cambio ad ottobre.Come ogni anno la convenzione cade nell’ultima settimana di marzo, in Italia, nel resto d’Europa e in alcuni altri Paesi nel mondo, persul consumo di energia e in termini di impatto sull’ambiente.L’oraAdottata per la prima volta in Italia nel 1916, per tagliare i costi in epoca di crisi durante la Prima guerra mondiale, l’oraè stata abolita e ripristinata in diverse occasioni, anche nel Secondo conflitto mondiale, fino all’introduzione per legge nel 1966.