Operazione riscatto, la Roma Femminile attende la Fiorentina: le possibili scelte di Spugna

Tornare immediatamente alla vittoria con una prestazione convincente per dimenticare la brutta sconfitta con il Milan. Questo è l’obiettivo dellaalla vigilia della gara con la, che si disputerà domani, sabato 29 marzo, allo Stadio Tre Fontane. Match molto delicato per la formazione di, che ha bisogno di trovare continuità per provare a centrare almeno il secondo posto in classifica. La Poule Scudetto delle giallorosse è infatti iniziata con il freno a mano tirato, con due ko nelle prime tre gare, che ne testimoniano la stagione complicata. Contro laservirà una reazione da parte della, che nella giornata di oggi è scesa in campo per la rifinitura, che ha permesso adi valutare nel migliore dei modi lo stato di forma delle sue ragazze in vista della formazione da schierare.