Anteprima24.it - Operazione interforze a Castel Volturno, denunce e controlli

Tempo di lettura: < 1 minutoOltre 40 tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale hanno effettuatostraordinari a(Caserta), denunciando 10 persone e controllandone 500, di cui 30 sottoposte a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza; 200 i veicoli controllati. Si tratta dell’Alto Impatto, decisa dalla prefettura di Caserta e coordinata sul campo dalla Questura. Sono stati effettuatidi polizia amministrativa, che hanno permesso di sanzionare una struttura ricettiva per diverse irregolarità, tra cui la mancata comunicazione dei nominativi degli alloggiati. Tra i reati contestati alle persone denunciate, la truffa, la resistenza a pubblico ufficiale, il possesso di sostanze stupefacenti; in particolare i poliziotti del Commissariato dihanno denunciato tre persone per abusivismo edilizio, ovvero i titolari di due esercizi di ristorazione e un’autofficina, cui sono state sequestrate le parti di immobili illecitamente costruite.