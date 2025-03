Thesocialpost.it - Operaio colpito da un montacarichi a Carugate: morto dopo due giorni di agonia

Federico Ricci, 30 anni, èall’ospedale Niguarda di Milano giovedì 27 marzo, dueessere rimasto gravemente ferito mentre lavorava su unesterno in un condominio di, alle porte della Brianza.L’incidente sul lavoroRicci, originario di Concesio (provincia di Brescia), era dipendente di una ditta specializzata nel montaggio e manutenzione di ascensori. Martedì 25 marzo stava effettuando un intervento in una palazzina di via XXV Aprile, quando è statoalla testa da un contrappeso all’interno del vano.I soccorsi e il decessoSul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, supportati dai vigili del fuoco. Date le condizioni critiche, l’è stato trasportato in elicottero al Niguarda. Nonostante i tentativi dei medici, è decedutoduedi