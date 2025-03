Ilgiornaleditalia.it - OPAS su illimity Bank, i possibili "cavalieri bianchi" pronti al rilancio sull'offerta di Banca Ifis: il dossier sul tavolo di due banche e due fondi - RUMORS

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'lanciata valorizza€ 3,55 per azione, per un controvalore di €300,6 milioni di capitalizzazione, in linea con i € 3,55 della chiusura di venerdì; i tempi per una contro Opa sarebbero però troppo stretti, mentre è in arrivo l'ok da parte did'Italiasuba