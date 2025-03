Ilrestodelcarlino.it - OnePlus Nord 4 5G, l'eccellenza della fascia media: oggi il prezzo è ottimo su Amazon

Attualmente, il4 5G è uno dei più interessanti smartphone di. Il design è particolarmente ispirato ed elegante, la scheda tecnica è di buon livello (chip Snapdragon 7+ Gen 3) e il display OLED a 120Hz, in questadi, probabilmente non ha rivali.è anche il, perché sula configurazione con 12GB di RAM e 256GB di archiviazione interna è scontata del 20% e costa dunque solo 399€ (compresa spedizione). Impossibile o quasi trovare di meglio investendo una somma inferiore ai 400€. Acquista4 5G asuper4 5G: prestazioni da top di gamma a uncompetitivo Vista l'eleganza del design, potrebbe facilmente scattare il colpo di fulmine. Lo smartphone di, soprattutto in questa colorazione Oasis Green, cattura lo sguardo con una sfumatura dal gusto raffinato, che ben si sposa con le cornici ridotte al minimo e il profilo sottile (7,99mm).