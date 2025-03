Lanazione.it - Omicidio Meredith, l’ex pm: ‘Amanda Knox mi portò un ramoscello d'ulivo. Non rinnego le mie convinzioni’

Perugia, 28 marzo 2025 – "Ho chiesto io la condanna di Amandaal processo nel 2011, e da allora di indiscrezioni ne ho ricevute tantissime; ma me le tengo per me: le mie valutazioni sono quelle del 2011": lo ha affermato Giuliano Mignini, l'ex pm che coordinò le indagini e rappresentò l'accusa al processo per l'a Perugia diKerchner, commentando a 'Uno Mattina' su Rai 1 il recente incontro con la giovane americana, definitivamente assolta in Cassazione nel 2019. Amandasi racconta in “Free”. In uscita l’autobiografia "Lei è venuta da me con und'", ha raccontato Mignini. E ancora: "Io non volevo accoglierla ma poi ho accettato, non mi era mai capitata una cosa del genere: voleva parlarmi viso a viso e ho apprezzato il suo coraggio e la sua franchezza.