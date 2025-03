Bresciatoday.it - Omar Pedrini in coma per 4 giorni, lo spavento e l'ironia: "Com'è finita Italia-Germania?"

Leggi su Bresciatoday.it

Un'altra prova durissima per, che ancora una volta ha dovuto affrontare il bisturi e una lunga battaglia in ospedale. "Zio Rock" è stato sottoposto a un intervento al cuore il 19 marzo, ma qualcosa è andato storto: complicazioni post-operatorie hanno costretto i medici a indurlo in.