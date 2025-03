Ilgiorno.it - Omar Pedrini: “In coma per 4 giorni dopo l’ultimo intervento al cuore”

Milano, 28 marzo 2025 – “Sono stato sedato per l’il 19 marzo alle ore otto ed ero convinto che, al mio risveglio avrei ricevuto il conforto e i pensierini dei miei figli. Invece mi sono risvegliato 4perché per un problema serio hanno deciso di tenermi infarmacologico per qualche giorno e mi sono risvegliato chiedendo della festa del papà ma era ben passata”. Con queste parole l’ex cantante dei Timoria, il bresciano, ha raccontato quanto successo negli ultimi, attraverso un lungo messaggio sui social. "Ho chiesto lumi suiche avevo perso tipo il risultato dell’Italia, dei funerali del Dandy della mia famiglia bolognese degli Skiantos e ovviamente di quando sarei tornato “su” in camerata. Ebbene oggi il grande giorno è arrivato e da qua in poi sarà solo riabilitazione per rimettermi presto e bene in forma.