Sbircialanotizia.it - Omar Pedrini e il difficile intervento al cuore: “Ho perso la festa del papà”

Leggi su Sbircialanotizia.it

, noto cantautore originario di Brescia, ha condiviso un importante episodio della sua vita con i suoi seguaci sui social media. Il 19 marzo scorso, proprio in concomitanza con ladelsi è sottoposto a un delicatoal, che lo ha costretto a rimanere in coma farmacologico per quattro . L'articoloe ilal: “Holadel” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.