Omaggio a Morricone Oblivion e tigelle | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

L’al Teatro Donizetti, glialla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Tuttorial”, Valerio Mastandrea al Conca Verde per la presentazione del suo film “Nonostante”, il festival dello gnocco fritto e dellea Scanzorosciate, la sagra contadina – festa di primavera a Spirano, cineforum e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 28 marzo.Ecco gli appuntamenti.alle 20.30 al Teatro Donizetti, a, si terrà il nuovo spettacolo dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno.Musiche, parole, emozioni e performance solistiche per rivivere la magia del cinema attraverso le leggendarie colonne sonore dialle 21 alla ChorusLife Arena aandrà in scena lo spettacolo “Tuttorial”, di e con gli