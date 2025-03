Game-experience.it - Oltre Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog sta lavorando ad un altro gioco: è Uncharted 5?

Secondo un’indiscrezione riportata dall’insider DanielRPK e ripresa da TheGamePost,Dog staad unsegreto da circa tre anni. Alla guida del progetto ci sarebbe Shaun Escayg, un veterano dello studio che ha diretto: L’Eredità Perduta. Questo dettaglio ha alimentato le speculazioni su un possibile ritorno della saga con protagonista Nathan Drake, con5 pronto ad approdare sul mercato nonostante in passato sembrasse che il franchise fosse destinato a restare inattivo.L’informazione (grazie a TheGamePost), sebbene non ufficiale, trova conferma nel fatto che ilin questione non è The Last of Us Parte 3, escludendo quindi il titolo più atteso dai fan diDog. In, si dice che: The, unprogetto dello studio, sia già in fase giocabile e particolarmente promettente.