Oggi è la Giornata mondiale dell’endometriosi e ancora se ne parla troppo poco

In Italia 1 milione e 800mila donne sono affette da una malattia invisibile ma invalidante. Molto spesso non riconosciuta, e della quale si. Per questo dal 2014, ogni 28 marzo sidi, patologia che colpisce le donne in età riproduttiva. Sidi malattia nel momento in cui l’endometrio, ovvero il tessuto che ricopre internamente l’utero, cresce anche all’esterno, su diversi livelli di gravità, che vanno ad intaccare la salute fisica e riproduttiva di chi ne è affetto., a Montecitorio, la facciata si tingerà di giallo, colore simbolo della patologia., come fare prevenzioneSi tratta di una malattia difficile da diagnosticare. non per mancanza di diagnostica, ma perché, molto spesso, chi ne soffre non viene creduta.