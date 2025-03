Lanazione.it - Obbligo polizze anti-catastrofe. Spaventa la scadenza del 31 marzo : "Tanta incertezza, serve posticipo"

"Il termine ultimo per la sottoscrizione obbligatoria delleassicurative-catastrofali è ancora fissato a lunedì 31. È assolutamente necessario rinviarlo per sbloccare la situazione diin cui si trovano, anche nel nostro territorio migliaia e migliaia di imprese. Chiediamo al governo di chiarire se c’è la volontà politica di accordare una proroga". È l’appello di Confesercenti Prato, che sottolinea l’urgenza di un intervento per evitare conseguenze negative su migliaia di attività. "Le imprese del nostro territorio, come in tutta Italia, stanno affrontando una situazione insostenibile - aggiunge Stefano Bonf, presidente di Confesercenti Prato -. Non è accettabile che un provvedimento di questa portata venga imposto senza il tempo necessario per comprenderne le implicazioni e per adeguarsi.